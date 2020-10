Wann ist es okay, zu fluchen?

Ein Dreivierteljahr, nachdem das Coronavirus aus China herausfand, liegen die Nerven überall blank. Politiker, nicht nur in den USA, bedienen sich in aller Öffentlichkeit der Fäkalsprache.

In Zeiten, die mehr Fragen aufwerfen, als sie beantworten, neigen viele von uns zu Angst, Verzweiflung und Wut. Eine Begleiterscheinung der Pandemie ist, dass nicht alle Menschen mit diesen Emotionen gleich gut umgehen können. Globales Unglück unterscheidet sich in dieser Hinsicht kaum von individuellem Leid.

Wagen wir einen Ausflug ins Mittelalter. Dort gab es ebenfalls ein paar Epi- und Pandemien. Und überhaupt recht viel Unappetitliches, was rechtfertigte, sich der Fäkalsprache zu bedienen. Das gemeine Volk konnte sich damit effizient und speditiv verständlich machen. So ist es jedenfalls überliefert.

Bedenke in allem, was du tust, vorher Zeit und Ort.

Das Gespür für Sprachebenen regelt seit jeher deren Gebrauch. «Dress for the occasion» gilt auch für Reden und Schreiben. Weshalb wir mit Vorgesetzten in der Regel anständiger sprechen als mit Freunden. In der Öffentlichkeit wählen wir andere Worte als im Schlafzimmer. Insofern lautet mein Rat: Fluchen Sie. Lassen Sie es raus. Es wird Ihnen besser gehen. Es ist jedoch weiterhin nicht verboten, darauf zu achten, in welchem Rahmen man es tut.