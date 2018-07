Wahlen haben lange Schatten und werfen diese immer länger voraus. Das einst so stabile Parteiengefüge ist volatiler und unberechenbarer geworden. Aus heiterem Himmel kommt dies nicht, sondern hat sich schon lange abgezeichnet. Die Summe ungelöster Probleme ist nicht nur angewachsen, sondern es befinden sich zunehmend auch solche darunter, die mit politischem Sprengstoff befrachtet sind. Sie wie früher einfach auszusitzen, ist heute kaum mehr möglich. Dafür sorgt nicht zuletzt das Medienumfeld, das immer wieder dafür sorgt, dass sie auch im Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger bleiben. Kommt hinzu, dass sich politische Parteien und Gruppierungen immer mehr über Themen zu profilieren versuchen und damit die Sicht für das Ganze verloren geht.

Mehr noch, manchmal will es mir beinahe scheinen, als ob nicht wenige in unserem Land kaum daran interessiert sind, anstehende Probleme zu lösen und die notwendigen Entscheidungen zu treffen. Vielmehr gibt es ein Interesse, diese zu bewirtschaften, um damit die politische Klientel bei Laune zu halten. Beispiele lassen sich mühelos finden. Da ist einmal der Asylbereich, der nicht nur für hitzige Diskussionen sorgt, sondern tatsächlich so komplex und problembeladen ist wie kaum ein zweiter. Dann die überfällige Reform der Sozialwerke. Hier wird versucht, mit einer massiven Finanzspritze die Gemüter zu beruhigen und eine Mehrheit für die anstehende Steuervorlage zu gewinnen. Sollte der Plan gelingen, so gehe ich jede Wette ein, dass die konstruierte Mehrheit in alle Winde zerstieben wird. Die einen, weil sie nun die geforderten Steuersenkungen umsetzen können, und die anderen, weil sie nicht gewillt sind, die mit aller Sicherheit unpopulären Massnahmen bei der Reform der AHV mitzutragen. So bleibt vermutlich alles beim Alten, und die erwerbstätige Generation darf sich weiter Sorgen um ihre AHV-Renten machen. Oder die längst fällige Beschaffung neuer Kampfflugzeuge, die ebenfalls wieder in die Schieflage zu geraten droht. Hier ist offensichtlich und nicht zum ersten Mal das Bessere der Feind des Guten.