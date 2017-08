Eine Frau aus dem Aargau ist im Engadin in den Wanderferien. Sie ruft pflichtbewusst wie jede Woche ihre betagte Mutter an, die noch immer alleine wohnt. Allerdings tut sie das diesmal nicht am Sonntagabend, sondern erst am Montagabend.

Doch die Mutter geht nicht ans Telefon. Die Tochter versucht es in Fünfminutenabständen immer wieder. Vergeblich. Besorgt mobilisiert sie ihre jüngere Schwester, die ein paar Autominuten entfernt von der Mutter wohnt.

Die Schwester fährt zur Mutter, klingelt, klopft, ruft – aber nichts tut sich. Sie versucht, mit dem Wohnungsschlüssel die Tür zu öffnen. Vergeblich: Von innen steckt bereits ein Schlüssel. Höchst beunruhigt ruft sie die Polizei. Ein Polizist kommt vorbei, riegelt, klopft und ruft, sagt dann, er könne nicht einfach die Tür aufbrechen.

Als alle ratlos vor der Tür stehen, wird der Schlüssel von innen gedreht, die Tür öffnet sich, da steht die betagte Mutter – und sie sieht erleichtert aus.

Das ist passiert: Eine Nachbarin hat ihr am Nachmittag erzählt, dass Enkeltrickbetrüger unterwegs seien. Als dann am Abend das Telefon läutet, nimmt es die Mutter vorsichtshalber nicht ab.

Es ist Montagabend und sie erwartet keinen Anruf. Als das Telefon immer wieder läutet, bekommt sie es mit der Angst zu tun. Später hört sie, dass jemand vor ihrer Wohnungstür steht. Wer so klingelt, klopft, riegelt und ruft, kann nur ein Enkeltrickbetrüger sein.

Die alte Frau ruft die Polizei an. Als sie ihre Adresse nennt, sagt ihr die Polizistin, dass vor der Tür ganz sicher kein Enkeltrickbetrüger stehe, sondern ihre jüngere Tochter samt Polizist.

Deshalb gilt: Liebe Töchter, ruft eure Mütter auch in den Ferien immer pünktlich an! Ihr erspart euch und euren Lieben viel Aufregung. Ich weiss, wovon ich spreche.