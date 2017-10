Wer mit dem Velo pendelt, tut nicht nur etwas für seine Gesundheit, sondern entlastet auch die Strassen zu den Hauptverkehrszeiten. Das ist zu begrüssen und sollte darum auch gefördert werden. Doch sinnvolle Massnahmen zugunsten der Velofahrenden wie zum Beispiel freies Rechtsabbiegen bei Rotlicht lassen weiter auf sich warten. Stattdessen will nun der Stadtrat Baden die Busrampe zum Bahnhof West für den Veloverkehr freigeben.

Wer allerdings die Situation vor Ort kennt, kommt – auch ohne Verkehrspolizist, Busfahrer oder Sicherheitsspezialist zu sein – zu einem eindeutigen Schluss: Auf dieser Rampe, wo im Halbminutentakt die Busse runterfahren, kann das doch nicht gefahrenfrei funktionieren! Umso mehr gibt dieser Stadtratsentscheid zu denken, weil es hier um die Sicherheit von Velofahrenden geht, in der Planersprache sogenannte «schwache Verkehrsteilnehmer».

Da liess sich offensichtlich die rot-grüne Exekutiv-Mehrheit in ihrer Velo-Euphorie zu einem Entscheid hinreissen, der vor allem eine Frage aufwirft: Wie kommt es dazu, dass sich der Stadtrat über die Warnung jenes Ressorts hinweg setzt, das letztlich die Kompetenz hat, Fragen der Verkehrssicherheit zu beurteilen?

«Attraktivitätssteigerung der Velonutzung durch ein sicheres und direktes Velonetz» schreibt der Stadtrat in der Vorlage an den Einwohnerrat. Will dieser dem Wort «sicher» Rechnung tragen, dann wird er den unverantwortlichen Stadtrats-Entscheid korrigieren und die Öffnung der Busrampe zum Wohl der Velofahrenden verhindern.