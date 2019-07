Wie radikal ist die Klimabewegung? Oder vielmehr: Wie stark könnte sie sich noch radikalisieren? Die Frage stellte sich diese Woche, nachdem sogenannte Aktivisten die Eingänge der Credit Suisse am Zürcher Paradeplatz und der UBS in Basel blockierten. Die Aktion war bestens vorbereitet und wohl orchestriert, bis hin zur Medienwirkung. Ein Kamerateam von SRF war jedenfalls in Zürich noch vor der Polizei am Ort des Geschehens.

Insgesamt wurden 85 Teilnehmer der Blockade festgenommen, die Grossbanken haben Strafanzeige erstattet. Zumal in Zürich haben die Vorkommnisse zu heftigen politischen Debatten geführt. Wie weit darf man in der Verfolgung seiner politischen Ziele gehen? Und darf die Politik auf derlei Aktionen überhaupt eintreten? Fakt ist, dass hier Recht gebrochen wurde.

Tatsache ist aber auch, dass die Aktionen gewaltlos abgelaufen sind. Genauso wie die Protestzüge der Klimajugend, die der globalen Erwärmung im warmen Frühsommer Themenführerschaft eingebracht haben. Die Organisation, welche in Basel und Zürich Finanzinstitute blockierte, steht zudem zumindest offiziell in keinem Zusammenhang mit der Klimajugend.

Alles kein Problem also? Das Gegenteil ist der Fall. Wer sich mit den im Internet publizierten Dokumenten der Klimastreikbewegung eingehend befasst, erkennt, dass es sich dabei nicht einfach um eine spontan zusammengewürfelte Gruppe besorgter Schülerinnen und Schüler handelt. Es sind in Struktur und Diktion Grundzüge einer straffen Organisation zu erkennen, die stark an jene linker Splitterorganisationen erinnern. Wichtige Entscheidungen werden beispielsweise hinter verschlossenen Türen getroffen und nicht «mit der breiteren Bewegung» geteilt, heisst es etwa in einem Beschluss-Protokoll der Bewegung.