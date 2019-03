Jahrelang haben Google, Facebook & Co. von den Kreativen profitiert, von journalistischen Inhalten und künstlerischen Leistungen. Sie haben ihre Quasi-Monopol-Situation ausgenützt und mit den Inhalten und Ideen der Urheber sehr viel Geld verdient. Umgekehrt haben sie die Medienwelt und ganze Kultur- und Kunstgenres erschüttert und in Existenznöte gebracht. Im Netz herrschte eine Art Raubtierkapitalismus. Die Macht des Stärkeren. Die Internetgiganten Google, Youtube haben diesen rechtsfreien Raum schamlos ausgenutzt.

Andere verhedderten sich in juristischen Details. Dabei ist der Sachverhalt eigentlich einfach: Das Urheberrecht, das aus der Zeit vor der digitalen Revolution stammt, hat riesige Lücken beim Schutz des geistigen Eigentums. Ob in der Europäischen Union, in der Schweiz oder sonst wo: Der Handlungsbedarf war und ist offensichtlich. Diese unhaltbaren Lücken müssen geschlossen und der heutigen, digitalen Welt angepasst werden.

Da scheint es mehr als zumutbar, wenn die digitalen Riesen die Uploads ihrer Nutzer prüfen und sich für allfällige Verletzungen des Urheberrechts auf ihren Plattformen verantworten müssen. Zu begrüssen ist es auch, dass die Kreativen endlich für ihre Leistungen entschädigt werden und die Gratis-Kultur zumindest eingedämmt wird.

Es wäre denn auch hier kein Unglück, wenn sich die Schweiz an diesem europäischen Urheberrecht orientieren würde. In einer zivilisierten Welt kann es nicht sein, dass sich die Mächtigen auf dem Buckel der Kreativen eine goldene Nase verdienen. Es war überfällig, dass die EU diese Wildwest-Mentalität in zivilisierte Bahnen lenkt, die Pistoleros entwaffnet und in Handschellen legt. Für die Urheber, die Kreativen, für Kunst und Kultur.

KONTRA: «Das Gesetz nützt nichts, schadet den Künstlern sogar»

Gegen eine faire Entlöhnung von Künstlern hat niemand was. Doch das neue Urheberrecht garantiert das nicht – im Gegenteil.