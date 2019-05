Die Welt ist ungerecht. Nachdem mit Ueli Maurer erstmals ein Schweizer Bundespräsident von einem US-Präsidenten offiziell empfangen wurde, war in den sozialen Medien nicht in erster Linie von einem möglichen Freihandelsabkommen zwischen den beiden Ländern die Rede.

Sondern von Ueli Maurers Englischkenntnissen.

Denn er hatte sich im Gästebuch mit einem Schreibfehler verewigt: «Withe House» statt «White House». Kann passieren. George W. Bush konnte nicht mal «potato» (Kartoffel) korrekt schreiben.

Unangenehmer war Maurers zweiter Patzer: In einem Interview auf CNN verstand er eine Frage nicht und antwortete dann, nach schweizerdeutschem Einflüstern seines Pressesprechers: «I can nothing say to this issue.»

Diese Szene fällt allerdings auf die helvetischen Diplomaten und den Beraterstab zurück: Wer bereitet unsere Bundesräte eigentlich auf solche Auftritte vor? Warum sagt ihnen niemand, dass sie ein Live-Interview in ihrer Muttersprache geben sollen? Angela Merkel käme nie auf die Idee, auf CNN Englisch zu sprechen.