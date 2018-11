Achtung! Wir betreten vermintes Gelände! Natürlich fehlt es an zuverlässigen Vergleichsmöglichkeiten – vielleicht geht das allen so? –, aber der Eindruck, gerade jetzt sei der Nebel über der ganzen Kinder- und Jugendlichenlandschaft besonders dicht, ist stark. Die Litaneien sind laut und sie klingen auch recht ähnlich: Alle reden von Erziehung, dabei gibt es sie gar nicht (mehr).

Bevor man sich zu einer unweigerlich voreiligen Diagnose hinreissen lässt, die durch die unüberschaubare einschlägige Ratgeberliteratur sowieso sofort widerlegt wird, ein Blick zurück. Eine Publikation einer Historikerin (Miriam Gebhardt: «Die Angst vor dem kindlichen Tyrannen. Eine Geschichte der Erziehung im 20. Jahrhundert», DVA 2009) zeigt, dass Erziehung in der jüngeren Vergangenheit immer eine Sache der Experten war. Darin ist sich auch die Ratgeberliteratur einig: Erziehung wäre kein Problem, würde man sich endlich an ihre «wissenschaftlichen» Ratschläge halten.

Miriam Gebhardt hat vor allem in den sogenannten Elternbüchern geblättert. «Mein/Unser Kind» oder ähnlich hiessen die Publikationen und sie bestanden vor allem aus leeren Seiten, damit die «Erfolge» und all die «Ersten Male» des Nachwuchses protokolliert werden konnten. Von besorgter Mutterhand eingetragen: Ob das Kind auch wirklich den Erwartungen entspreche, die man – offenbar ziemlich unkritisch – mit der Öffentlichkeit und der Wissenschaft teilte. Dominierend war die Sprachregelung, dass Kinder gewisse Dinge einfach «brauchen»: Das ging von «natürlichen Bedürfnissen» (Wann sauber? Wie lange schlafen? Muttermilch? Ab wann Brei? Wann feste Nahrung?) bis zu spezifischeren Kinderbedürfnissen (zum Beispiel Schutz vor Reizüberflutung oder einfach vor «Dingen, die sie noch nicht verstehen» und nicht verwöhnen).

Werte und Tugenden – und was sie mit der Realität zu tun haben

Fragt man nach dem, was dahintersteht, muss man unterscheiden: Zwischen Werten – was man für «gut» hält – und Tugenden – wie man sich verhalten muss, um «das Gute» zu befördern. Dabei ergibt sich ein Problem. Man kann es am Beispiel der sogenannten «preussischen Tugenden» erklären: Pflichtbewusstsein, Fleiss, Gehorsam, Identifikation mit übergeordneten Zielen und dergleichen. Solche Dinge kann man instrumentalisieren und so «missbrauchen»: Das Nazi-Regime stützte sich auf sie, deshalb degradierte man sie später zu «Sekundärtugenden».

Erziehung baut auf die Tugenden der jüngeren Vergangenheit

Dieser Missbrauch der Tugenden erklärt sich durch die Phasenverschiebung, die sich beim Erziehen ergibt. Die Eltern glauben – ungeachtet der politischen Realität – ja an die Ideale, die entsprechenden Tugenden werden nicht verdächtigt, sondern vermittelt. Und so sieht man, wie die «preussischen Tugenden» der wilhelminischen Zeit (Heinrich Manns Roman «Der Untertan») die erzieherischen Gedanken der 1920er-, aber auch der 1930er-Jahre prägten. Und die Erfahrungen des Krieges wirkten in der Erziehungslandschaft der 1950er-Jahre nach: Ideen wie Bescheidenheit, Fleiss, Sparsamkeit, der Wille zum Vorwärts- oder Aufwärtskommen.

Das ist an sich trivial. Sagt es uns etwas über die Gegenwart? Dazu eine andere Beobachtung eines Kinder- und Jugendpsychiaters (Michael Winterhoff: «Die Wiederentdeckung der Kindheit. Wie wir unsere Kinder glücklich und lebenstüchtig machen», Gütersloh, 3/2017). Winterhoff konstatiert einen Bruch in den 1990er-Jahren. Die psychische Entwicklungsstufe und das körperliche Alter der Kinder würden immer mehr auseinanderdriften. Kinder seien in ihrer Entwicklung «steckengeblieben». Wie quengelnde Babys würden sie «ihre Eltern steuern» und liessen sich vom Lustprinzip leiten.

Winterhoffs Ratschläge: Verantwortung übernehmen, Grenzen setzen, angeleitetes statt selbstständiges Lernen etc. Eigentlich meint er aber die Eltern: Helikopter-Eltern, Curling-Eltern (die ihr Kind um alles herumsteuern wollen) oder Tiger Moms. Und das dysfunktionale Verhalten der Kinder wäre eine Art Protest: Gegen die Überbeanspruchung ihrer Eltern, die ihren Alltag mit einem ausgetüftelten Plan bewältigen müssen, um den Ansprüchen des Arbeitgebers zu genügen; die im ständigen Alarmmodus leben, nicht abschalten können. Jetzt ist die Sache nicht mehr so trivial. Und auf jeden Fall ernst.