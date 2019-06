Noch nie hatte es in Aarau so viele Rollkoffer. Noch nie so viele XXL-Ghettoblaster. Noch nie so viele Sportler. «Junge und alte, dicke und dünne», wie Bundespräsident Ueli Maurer sagte.

Die Stadt bebte zehn Tage lang. Tagsüber die friedlichen Wettkämpfe – mit herausragenden Aargauern, man denke an Oliver Hegi und die Lenzburger Aerobic-Turnerinnen. Abends die fröhlichen Partys – wie Ballermann, nur besser. Dass dabei auch einige die Grenzen des Bierkonsums ausloteten – den Brummschädel mögen wir ihnen gönnen. Und wir grüssen den Ostschweizer, der gestern Morgen eine zerbrochene Festbank heimgetragen hat – als Trophäe.