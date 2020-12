Testen, testen, testen?

Mit Sorge betrachten wir die Fallzahlen der 2. Welle, die im Aargau bisher nur stabilisiert, aber nicht reduziert werden konnten. Zu lange haben wir auf strenge Massnahmen verzichtet. Während in der Romandie eine nachhaltige Entspannung eingesetzt hat, sind die Intensivstationen in unserem Kanton immer noch an der Belastungsgrenze. Die Festivitäten zum Jahreswechsel werden die Ansteckungen aller Vorsicht zum Trotz nochmals steigern und damit Spitäler und Intensivstationen noch einmal an den Rand der Dekompensation bringen.

Eine Reduktion der Fallzahl würde das Ansteckungsrisiko drastisch verringern. Alle haben mittlerweile begriffen, dass der Weg dahin über Social Distancing führt. Konsequentes Testen, Isolation und Quarantäne sind für die Unterbrechung der Übertragungsketten aber genauso wichtig. Zu viele sind aber coronamüde geworden, möchten nicht schon wieder wegen etwas Schluckbeschwerden oder Husten zum Test. Positiv Getestete ihrerseits wollten Kolleginnen und Freunde nicht als ungeschützte enge Kontakte «denunzieren» und in die Quarantäne schicken, wohl wissend, dass diese Quarantäne oft unangenehme berufliche und soziale Konsequenzen hat. Dies erklärt, warum die Anzahl Coronatests im Aargau weiterhin lediglich Schweizer Durchschnitt ist und die Positivitätsrate weiterhin über 15 Prozent liegt. Werte über 5 Prozent belegen laut WHO, dass zu wenig getestet wird.

Neujahrsvorsätze bieten die beste Gelegenheit, dies zu ändern – mit unmittelbarer Erfolgsgarantie: Durch konsequentes Testen auch bei geringen Symptomen, durch kompromissloses Auflisten aller ungeschützten Kontakte für die Quarantäne und durch die verantwortungsvolle Reduktion sozialer Kontakte anstelle der üblichen Silvester-Party kann jeder seinen Beitrag leisten. Selbstverantwortung ist gefragt im Bemühen, nicht derjenige zu sein, der den Virus ins neue Jahr hineinträgt. Die Testkapazitäten im Kanton werden laufend ausgebaut, die Testcenter sind über den Jahreswechsel täglich geöffnet. In diesem Sinn wünsche ich es guets Nöis und: Guete Test!

Christoph Fux, der Gastautor, ist Chefarzt Infektiologie am Kantonsspital Aarau.