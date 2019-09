Kritiker könnten jetzt zu Recht monieren, es fehle an einer Langzeitplanung. Will man noch strenger mit dem Gemeinderat ins Gericht gehen, könnte man gar von Salamitaktik sprechen.

Apropos Perspektive: Es stimmt wohl, dass der Steuerfuss nicht an erster Stelle steht, wenn es darum geht, in welcher Gemeinde man sich niederlassen respektive bleiben will. Und doch ist die Aussage von Finanzvorsteher Markus Maibach, wonach man mit fünf Prozentpunkten keinen Wegzug von Steuerzahlern riskiere, mit Vorsicht zu geniessen. Seine Aussage mag auf Durchschnittsverdiener zutreffen, nicht aber unbedingt auf sehr vermögende Einwohner, die sich wohl nicht zuletzt wegen des vergleichsweise tiefen Steuerfusses in den letzten Jahren in Wettingen niedergelassen haben.

Perspektive hin oder her: Folgt man den Argumenten des Gemeinderates, scheint eine Steuerfusserhöhung tatsächlich unumgänglich. Ob das der Einwohnerrat auch so sieht, ist nach den ersten Reaktionen aber mehr als fraglich. Und dann wäre da noch das Stimmvolk, das die letzten Erhöhungen jeweils deutlich mitgetragen hat. Aber Achtung: Das Beispiel von Baden hat gezeigt, dass das Stimmvolk mit guten Argumenten von einer Steuerfusserhöhung überzeugt werden muss. Das gelang dem Badener Stadtrat letztes Jahr nicht – eine Steuerfusserhöhung von 92 auf 95 Prozent wurde abgelehnt. Der Wettinger Gemeinderat dürfte also gewarnt sein.