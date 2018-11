Ein Kind, das im Februar 2008, als die Aarauer Stimmbürger das Geld für den Stadionbau bewilligten, geboren wurde, hat den 10. Geburtstag längst gefeiert. Ein Experte, der die Stadionplanung im Torfeld Süd von Beginn weg mitmachte, kann sich Hoffnung auf den Nobelpreis für Raumplanung machen. Und ein FCA-Fan, der nach all dem Ärger über die Verzögerungen noch immer an die Realisierung des Stadions glaubt, ist wohl ein unverbesserlicher Optimist.

Jedenfalls benötigen die Stadion-Befürworter ein gewaltiges Durchhaltevermögen. Einmal mehr müssen sie in die Verlängerung: Die alles entscheidende Volksabstimmung wird wohl erst im November 2019 stattfinden – wenn nicht noch später. Die Gründe für die erneute Verschiebung sind nachvollziehbar. Das Projekt hat sich im Dickicht der Raumplanungsparagrafen verheddert. Selbst erfahrene Juristen, wie der in Stadionfragen führende Stadtrat Hanspeter Thür (Grüne), erleben immer wieder Überraschungen. Rückschläge, die den Kämpfern für die Fussball-Arena immer wieder einen Teil des Elans nehmen.

Was tun? Daran glauben, dass es dereinst – zumindest in Aarau – ein achtes Weltwunder gibt. Dass der Zehnjährige zum Fussball kann, bevor er in die RS muss. Dass der FC einen neuen Präsidenten findet, der über die finanzielle Kondition verfügt, damit der Klub nicht im Brügglifeld vor sich hinsiechen muss.

Das Spiel dauert bis zum Schlusspfiff. Irgendwann wird man diesen hören. Die Stadion-Anhänger sehnen ihn herbei – und hoffen auf einen späten Sieg.