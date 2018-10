«Alles, was man zum Zustand der deutschen Sozialdemokratie 2018 wissen muss.» So lautet der Kommentar eines Facebook-Nutzers zu diesem Bild. Alles, was man damit angeblich weiss, ist freilich nicht das, was man ganzheitlich sieht, sondern was am Handgelenk der Dame prunkt: eine Rolex, Modell «Datejust 36», Neuwert 8300 Franken. Die Dame heisst Sawsan Chebli (40) und ist SPD-Staatssekretärin. Das Bild zum «Zustand der Sozialdemokratie 2018» hat prophetischen Charakter, denn aufgenommen wurde es bereits vor vier Jahren. Der damit erzeugte Shitstorm ist aktuell. Sawsan Chebli, in Berlin aufgewachsen, ist die Tochter palästinensischer Flüchtlinge. Alles was man zum Zustand der politischen Debatte 2018 wissen muss, zeigt diese Reaktion: Spiesser, zur Sonne!