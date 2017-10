Ich sei «aus Prinzip gegen die SVP», höre ich immer wieder. Das stimmt nicht. Dieses Wochenende bietet Anlass zur Erinnerung an einen Kampf, den ich gemeinsam mit der SVP, aber leider vergeblich geführt habe: den gegen die Einführung der Sommerzeit. 1978 hat das Volk die Sommerzeit abgelehnt, 1981 wurde sie trotzdem eingeführt, ein Referendum, angeführt von einem jungen Nationalrat namens Christoph Blocher, scheiterte. Mit der Losung «Gott schuf die Zeit, von Sommerzeit hat er nichts gesagt!» zog ich in den Kampf. Ich ärgerte mich, wie die da oben den Volkswillen blasiert zur Seite schoben, ich glaubte nicht an den Energiespareffekt (hat sich bald bestätigt), das Argument «Die andern machen es auch» dünkte mich dünn – und das Argument «Denk an die langen Grillabende!» genügte mir einfach nicht (ich grilliere nicht gern, auch wenn mir die Fernsehwerbung suggeriert, dann sei ich kein ganzer Kerl).

Das Stichwort Fernsehwerbung schlägt mir eine Brücke zu einem anderen Thema, bei welchem ich mich im SVP-Boot wiederfinde: Ich halte die SRG für zu gross, ich war gegen die Umwandlung der Radio-TV-Gebühr in eine Steuer und ich sehe nicht ein, warum das staatsnahe Fernsehen sowohl Steuern einziehen wie auch unbehindert Werbegelder generieren darf. Ich wundere mich allerdings ein bisschen, dass ich mit dieser Haltung in einem SVP-Boot sitze. Merkt ausserhalb dieser Partei niemand, wie ein gefrässiger Moloch den Wettbewerb verzerrt oder verunmöglicht? Gibt es keine anderen Kämpfer für eine liberale Medienordnung? Jänu, dann rudere ich halt vorderhand in einem SVP-Boot. Es tut nicht weh.

Man soll eben nie «aus Prinzip» gegen eine Partei anschreiben. Aber wenn man mit ihr nicht einverstanden ist, soll man dies schreiben (dürfen). Christoph Blocher hat diese Woche uns Aargauer zum Silberjubiläum des EWR-Neins besucht und uns versichert: «Ich komme immer gern in den Aargau, um euch muss ich keine Angst haben.» Diese Umarmung liess mich leise erschauern. Wir feiern ja auch das Silberjubiläum der Radikalisierung der SVP zu einer rechtsnationalen Kampftruppe. Und da verlasse ich dann das SVP-Boot schleunigst. Natürlich waren 1992 49,7 Prozent für einen EWR-Beitritt. Aber EWR (wirtschaftliche Union) ist nicht gleich EU (politische Union). Die Behauptung, nur dank Herrn Blocher sei uns das Schicksal eines EU-Beitritts erspart geblieben, halte ich für lächerlich. Kaum jemand will hier die EU. Das EWR-Mitglied Norwegen ist auch nicht in der EU. Blocher beherrscht auch zum Silberjubiläum noch die Kunst des Spiegelfechtens.