Ja zur Selbstbestimmung, Ja zur direkten Demokratie»: Die Plakate der SVP zur Selbstbestimmungsinitiative sind in einem warmen Gelb gehalten. Und ihre Botschaft ist so, dass niemand ernsthaft dagegen sein kann. Die Plakatsprache erinnert an nichtssagende Wohlfühl-Werbungen von Krankenkassen oder Telekomfirmen. In starkem Kontrast dazu steht die Rhetorik der SVP-Exponenten: Sie reden – in Anspielung auf ein Urteil des Bundesgerichts von 2012 – von einem Staatsstreich; einer klammheimlichen Entmachtung des Stimmvolkes durch die Lausanner Richter. Das Bundesgericht stufte damals die Ausschaffung eines kriminellen Mazedoniers, der seit seinem siebten Lebensjahr in der Schweiz lebt, als unverhältnismässig ein – mit Verweis auf die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK). Im Falle eines Konflikts mit der Verfassung gehe die EMRK vor, urteilten die Richter. Für die SVP war dieses Urteil eine Zeitenwende.

Weil die juristische Klinge in einem Abstimmungskampf aber schwierig zu führen ist, hat Chefstratege Christoph Blocher noch eine eigene Kampagne gestartet. Er verlässt die institutionelle Ebene und argumentiert in seinem «Aufruf» ganz praktisch. Nur wenn die «bis 2012 bewährte Ordnung» wieder hergestellt wird, bleibe die Schweiz ausserhalb der EU; seien Gebühren, Abgaben und Steuern moderat; steige die Staatsverschuldung nicht ins Uferlose oder erhalten Ausländer nicht automatisch das Stimmrecht. Das ist Nonsens. Wir stimmen am 25. November weder über den EU-Beitritt noch das Ausländer-Stimmrecht ab. Es geht einzig darum, dass die Verfassung Vorrang vor dem Völkerrecht haben soll. Die Initiative soll klären, wie bei einem Widerspruch vorgegangen wird. 2012 war für die SVP ein Schicksalsjahr, seither sieht sie die Schweiz auf dem Weg zu einem Richterstaat. Allerdings ist umstritten, wie revolutionär das Urteil tatsächlich war. Namhafte Rechtsexperten sehen den Entscheid als Fortführung der Praxis, die seit 1874 in der Verfassung steht: Bundesgesetze und Staatsverträge sind anzuwenden, selbst wenn sie der Verfassung widersprechen.

Umfrage Befürworten Sie die Selbstbestimmungsinitiative? 56% Ja 44% Nein