In Leserbriefen und Vorträgen behaupten Anhänger der Selbstbestimmungsinitiative (SBI), in Deutschland gehe das deutsche Verfassungsrecht dem internationalen Recht vor. So habe es das Bundesverfassungsgericht entschieden. Es gibt auch Wirtschaftsführer, die auf Deutschland verweisen, um für die SBI einzutreten.

Eigentlich ist es ja erfreulich, dass man sich um Fragen des deutschen Verfassungsrechts kümmert. Entsprechende Lehrbücher haben die SBI-Promotoren aber wahrscheinlich ebenso wenig konsultiert wie die Rechtsprechung des Verfassungsgerichts. Eines Gerichts mit «fremden Richtern» übrigens, denn die Schweiz ist darin nicht vertreten, im Gegensatz zum Gerichtshof für Menschenrechte, in welchem zwei Schweizer Richter sitzen! Doch die Behauptung, in Deutschland stehe die Verfassung über dem internationalen Recht, ist falsch, und sie wird nicht richtiger, wenn sie noch und noch wiederholt wird.