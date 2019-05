Die Stimmberechtigten der Stadt Aarau haben einer Änderung der Gemeindeordnung zugestimmt, wonach die Stadt den Finanzhaushalt so führt, dass mittelfristig die Erfolgsrechnung ausgeglichen ist und die Nettoinvestitionen langfristig selber finanziert werden. Der Einwohnerrat konkretisiert die Vorgaben in einem Reglement. Die Abstimmungsvorlage trug den Titel «Initiative Schuldenbremse zur Sicherung eines ausgeglichenen Finanzhaushalts der Stadt Aarau».

Mit einer Schuldenbremse, wie sie der Bund und viele Kantone – auch der Aargau – kennen, hat diese Vorlage aber nichts zu tun. Sie gibt im Wesentlichen das wieder, was bereits § 88g des Gemeindegesetzes unter dem Titel «Haushaltsgleichgewicht» den Gemeinden vorschreibt: Das kumulierte Ergebnis der Erfolgsrechnung soll mittelfristig ausgeglichen sein. Eine Schuldenbremse müsste Eckwerte für die Höhe der Investitionen, der Schulden, des Eigenkapitals und der Steuerbelastung festlegen und Sanktionen für den Fall vorsehen, dass der Ausgleich nicht zustande kommt. Eine Volksinitiative der FDP der Stadt Aarau, welche im Jahr 2016 zustande gekommen war, verlangt die Einführung einer solchen Schuldenbremse in der Form der allgemeinen Anregung. Die Initiative enthält also keinen ausformulierten Text, sondern nur einige Elemente der Schuldenbremse, welche bei der Ausgestaltung der Abstimmungsvorlage durch den Stadtrat und den Einwohnerrat zu berücksichtigen sind.