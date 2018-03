Als Wahlkampfdämpfer taugt die Sanktionsrunde übrigens rein gar nichts. Wladimir Putin muss nicht befürchten, dass der Druck aus dem Westen ihm die Wähler verschreckt. Im Gegenteil: In so einer Situation dürfte die Mobilisierung seiner Stammwählerschaft noch besser gelingen. Seit Jahren schwören die staatlichen Medien das Volk darauf ein, dass der Westen einen unerklärten Krieg gegen Russland führt.

Das Wort «Provokation» dominiert nun die russischen Schlagzeilen. In der Situation werden sich die konservativ-nationalistischen Kreise, auf die sich Putin stützt, erst recht um den Oberbefehlshaber scharen.

Putin müsste eher Konsequenzen für das Wahlergebnis befürchten, wenn er in dem Konflikt klein beigibt. Aus dem Grund werden wir in den nächsten Tagen wohl Zeugen einer weiteren Eskalation werden. Das Verhältnis Moskaus zum Westen scheint ohnehin endgültig verdorben zu sein. Da richten die Sanktionen keinen weiteren Schaden an.