Vögeln! Blowjob! Nippel! Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wusste, bei diesen drei Worten steigen Sie ein. Obschon allerlei Intimitäten und deren Kommerzialisierung unseren Alltag durchdringen, scheinen Sie dem Sexuellen gegenüber noch nicht abgestumpft. Das freut mich! Denn damit gehören Sie zu meinem Zielpublikum.

Ich schäme mich nicht

Vor ein paar Tagen redete ich mit Freundinnen bei einem Essen in einem Restaurant über Sex. Ich erzählte ihnen eine Geschichte, die ich kürzlich erlebt hatte: Ein Mann und ich schliefen an einem Nachmittag in meiner Wohnung miteinander. An unseren Geräuschen störte sich mein Nachbar derart heftig, dass er so lange über uns auf den Boden stampfte, bis wir, bestürzt und belustigt über diesen Ausdruck von Spiessigkeit, unsere Aktivität schliesslich aufgaben.