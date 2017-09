Irgendwann, daraus machte er keinen Hehl mehr, nervten sie ihn: die Fragen nach Roger Federer und dem möglichen Halbfinal um die Nummer eins der Weltrangliste. Für ihn zähle nur der nächste Gegner, sagte Rafael Nadal bei den US Open und weigerte sich, weiter über ein hypothetisches Duell mit seinem Erzrivalen zu sinnieren. Zu Recht: Federer war nie «der nächste Gegner», er scheiterte in New York in den Viertelfinals an Juan Martin Del Potro.

Rafael Nadal (31) hingegen sichert sich seinen 16. Grand-Slam-Titel, nach 2010 und 2013 den dritten bei den US Open und nach den French Open im Juni den zweiten in diesem Jahr. Angesichts seiner fast 2000 Punkte Vorsprung in der Jahreswertung sind seine Aussichten, das Jahr als Nummer eins der Weltrangliste zu beschliessen, ausgezeichnet. Entsprechend kam er auch zum Schluss, er spiele eine seiner besten Saisons, wenn nicht die beste.

Makel 1: Kein Djokovic, kein Wawrinka, kein Zverev

Sein Sieg bei den US Open hatte sich vom ersten Tag an abgezeichnet, doch ihm haften gleich mehrere Makel an. Da sind die Absagen von Titelverteidiger Stan Wawrinka (Knie) und des Vorjahres-Finalisten Novak Djokovic (Ellbogen), der in New York in den letzten zehn Jahren immer mindestens die Halbfinals erreicht hatte. Zudem spielte ihm die kurzfristige Absage von Andy Murray in die Karten. Und Alexander Zverev (20) fehlt noch das Format.

Nadal kennt diesen Makel, weist ihn aber von sich. «Wir sind nicht mehr 20 Jahre alt und Verletzungen gehören dazu. Ich war öfter verletzt als alle anderen Spieler zusammen», sagte er etwas genervt. Vor allem Federer habe selten Blessuren gehabt. Was er nicht sagte: Nadal bestreitet im Schnitt deutlich mehr Turniere, was den körperlichen Verschleiss zumindest begünstigt. Alleine in diesem Jahr sind es 14, Federer trat nur bei neun Turnieren an.