Sonia Martínez sagt «Gracias». Ein «Merci» bringt sie nicht über die Lippen. Es ist ein sarkastischer – nein, ein bitterer Dank. Sonia Martínez ist Spanierin. Adressat ihrer Botschaft aber ist Frankreich, das vor zwei Jahren die Gesetze gegen die Prostitution verschärft hat. Und gegen Freier. Frankreich setzte Grenzen, wie sie in Europa gegenwärtig fast überall diskutiert werden: Grenzen für die Prostitution, Schranken gegen die Unrast der Freier. Die Wirkung ist niederschmetternd trivial: Alles wuchert noch wilder ins Kraut – einfach einen Schritt jenseits der Grenze. Etwa in La Jonquera, einem Grenzort zwischen Frankreich und Spanien. Seit 2016 hat man hier die Plage. Und Sonia Martínez muss sich wirklich damit plagen, als Bürgermeisterin. Wo die einen Grenzen ziehen, setzen sich die anderen einfach drüber hinweg. In Frankreich holen sie blutgetränkte Tugendfantasien von Robespierr’scher Obskurität wieder aus der Gruft – also schnappen Freier halt ausserhalb Frankreichs nach Luft. In Form von Schnäppchen, buchstäblich. Die Sünde büxt aus und zigeunert. Das ist bei der «volkshygienischen» Dressur so und bei politischem Druck nicht anders. Der «fortlaufende Erfolg» sollte allen Volkszüchtlern eigentlich unmissverständlich das Fiasko ihres Drangs vor Augen führen. Aber wer sich stur stellt, ist häufig auch blind.

Ein Team von «Spiegel-TV» mischte sich in den «fortlaufenden Erfolg». Es fuhr an die französische Südgrenze, ins spanische La Jonquera. Zu «Frankreichs Sex-Supermarkt», wie die Reporter bald feststellten. Strassenprostitution und Bordelle mit Euro-Flatrate, gestiefeltes Nudistinnen- Spalier am helllichten Tag, Strings vor aller Windschutzscheiben. Französische Freier machen neunzig Prozent der Kundschaft aus. «Ein Problem nicht nur hier, sondern fürs ganze Land», sagt die Bürgermeisterin. Spanien sei auf bestem Weg, «das Thailand Europas» zu werden; so lautet die Quintessenz einer Studie der Madrider Universität Comillas. Heisst: Frankreich will bremsen und stoppen – und beschleunigt real den Sex-Tourismus. Die Beispiele liessen sich beliebig ergänzen, sowohl mit Blick in die Vergangenheit als auch querbeet durch die Gegenwart. Nach der Öffnung des ehemaligen Ostblocks stöckelten Legionen stereotyp zwinkernder Damen die Zollstrassen entlang zwischen Österreich/Ungarn oder Deutschland/Tschechien. Nie wurde so besinnungslos gesoffen wie zur Zeit der amerikanischen Prohibition. Der sittenstrenge Staat züchtete sich damals ein ganzes Nest von Jahrhundertgangstern an den Hals. Ähnliche Erfahrungen machte man auch in der Schweiz, während der Ächtung der «Grünen Fee». Studentenpaare aus Zürich emigrierten noch vor kurzem fürs Konkubinat bis ins aargauische Wynental und zerzausten in Bauernscheunen die Sittenmumien der Region.

Max Dohner ist Autor der AZ/Nordwestschweiz. In seinen Büchern beschäftigt er sich überwiegend mit den Zonen zwischen Liebe und Obsession, mit der Jugend des Gefühls und dem Altern dazu, wenn sich die Dinge klären.