Politik als Selbstbefriedigung

Wie musste ich in letzter Zeit immer wieder lachen, wenn vermeintlich gestandene Männer sich über ein 16-jähriges Mädchen lustig machten, das nichts anders tut, als die simple Botschaft per Karton zu verbreiten: Macht endlich das, was ihr schon lange und immer wieder von neuem beschlossen habt! (Übrigens, warum ist kaum eine Frau unter den Dummschwätzern? Ich glaube, Frauen sind zu grenzenloser Dummheit nicht fähig.)

In der gleichen Zeit tagen die Politiker, unter Zerstäubung von Millionen an Steuergeldern, in Luxushotels und streiten sich, ob man griffige Massnahmen bis 2030, 2040 oder doch lieber bis 2099 durchsetzen will. Gleichzeitig geben, zynischerweise, viele sogar zu, dass bisher nicht viel bis praktisch Nullkommanix erreicht wurde.