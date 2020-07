Peach Weber: «Ich habe Christoph Blocher und Irina Beller einen Fresskorb geschickt»

Das ist kein Aufruf für Ferien in der Schweiz, dafür wurde ja schon erfolgreich geworben. Nein, ich muss zuerst meinen Frust loswerden: Meine geplante Velo-Reise durch Kasachstan, Usbekistan, Aserbaidschan und Kamputschistan musste ich zähneknirschend annullieren, weil das freche BAG diese Länder auf die Liste gesetzt hat und ich anschliessend 40 Tage in Quarantäne müsste. Für jedes Land 10 Tage – oder habe ich da etwas falsch verstanden?

Das ist jetzt schon ein paar Tage her. Aber so ist es mit allem, was man in einer Kolumne, die nur alle sieben Wochen erscheint, als Thema verbraten möchte, man trifft selten die unmittelbare Aktualität.

Zum Beispiel die Rente von Blocher, darüber wurde praktisch schon alles geschrieben. Viele fanden es unanständig. Der Erste aber, der für Verständnis bat für sein Herrchen, war natürlich sein getreuer Köppel, der uns erklärte, dass Blocher in Firmen und Anlagen investiert sei und deshalb zu wenig Liquidität besitze, um die gemeinen Vermögenssteuern zahlen zu können. (Ich hoffe, dass er nicht noch KK-Verbilligung beantragt.) Ich war zu Tränen gerührt und habe sofort einen Fresskorb, liebevoll zusammengestellt vom Volg, nach Herrliberg geschickt und zwar mit Triple-A-Post, damit die Familie Blocher nicht – inmitten der millionenteuren Anker-Bilder – elendiglich verhungern muss. Ich bin halt ein herzensguter Mensch und brachte einfach spontan die Härtefallklausel zur Anwendung.

Und weil die Frauen im Volg das so schön gemacht haben, bestellte ich gleich noch einen zweiten für Irina Beller, die scheinbar jetzt auch den Gürtel enger schnallen muss und eine Million weniger ausgeben kann.