Das Volk hat dem eidgenössischen Parlament am 12. Februar mit seinem deutlichen Nein zur Unternehmenssteuerreform III eine richtige Klatsche gegeben. Zu gross war die Unsicherheit über die finanziellen Auswirkungen auf Bund, Kantone, Städte und Gemeinden. Jetzt liegt ein Neuanlauf des Bundes vor. Als Ausgleich für Gewinnsteuersenkungen will er Firmen anderswo mehr belasten.

Als Zückerli sollen zudem die Familienzulagen um 30 Franken steigen.

Noch weiss man nicht, wie der Kanton Aargau die Vorlage umsetzen würde. Um wie viel würden die Gewinnsteuern sinken? Was würde dies gerade Städte mit vielen Firmen wie Aarau oder Baden kosten? Wie würde ein Ausgleich geschaffen? Derzeit stehen vorab Fragen im Raum. Bevor die Regierung selbst Stellung nimmt, will sie die interessierten Kreise anhören. Das ist sehr begrüssenswert.

Im Februar wollte die Regierung vor der Abstimmung partout nicht sagen, wie sie die Vorlage auf kantonaler Ebene umzusetzen gedenkt. Dieses fatale Versteckspiel kostete bestimmt viele Stimmen. Denn der Souverän kauft keine Katze im Sack. Diesmal muss die Regierung rechtzeitig sagen, was sie will. Nur so können die Leute in Kenntnis aller Umstände entscheiden.

Eins zeigt unsere kleine Umfrage bei Gewerkschaftsbund, Wirtschaftsverbänden und Gemeinden aber jetzt schon: Die Positionen sind derzeit sogar weiter voneinander entfernt als vor der letzten Volksabstimmung. Da muss «Bern» noch sehr viel Überzeugungsarbeit leisten.