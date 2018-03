Die Debatte im Ständerat war schon fast vorbei, als SVP-Mann Peter Föhn seine Ratskollegen nochmals ins Gebet nahm: «Da könnten grösste Probleme auf uns zukommen», warnte er. Deshalb bitte er darum, alles so zu belassen, wie es ist. Grösste Probleme? Was die kleine Kammer da gestern entgegen der Aufforderung Föhns beschloss, wird die Schaltstellen des Landes kaum lahmlegen. Bundesratswahlen werden damit nicht zur unlösbaren Aufgabe. Und ebenso wenig geht es um eine gesellschaftspolitische Forderung, die keinesfalls in die Bundesverfassung gehört. Vielmehr wagte der Ständerat einen Schritt, der längst überfällig ist: Er will die angemessene Vertretung der Geschlechter im Bundesrat festschreiben. Laut Verfassung mussten bisher nur die Landesgegenden und die Sprachregionen angemessen vertreten sein.