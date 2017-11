Meine dreijährige Tochter hat vor einigen Tagen auf dem Weg zum Einkaufen ein «Bätzeli» auf dem Trottoir gefunden. Es war ein Fünfräppler, also definitiv kein Fall für ein erzieherisch wertvolles Aufklärungsgespräch über das Fundbüro.

«Du darfst dir damit am Kiosk etwas kaufen», habe ich ihr versprochen. Dazu gilt es anzumerken, dass die «Was man verspricht, das hält man auch»-Lektion in der erzieherischen Grundausbildung bereits erfolgt ist. Und dass ebendieser Grundsatz kurz darauf an der mit Süssigkeiten in allen Grössen und Farben bestückten Verkaufstheke gebrochen werden musste. Es ist nämlich so, dass es für die gelbe Münze mit Kupfer-Aluminium-Nickel-Legierung heutzutage am Kiosk nichts mehr zu kaufen gibt. Die billigsten Kaugummis und Colafröschli kosten zehn Rappen; nicht teuer, aber trotzdem das Fund-Budget sprengend. Das ich daraufhin natürlich aus dem eigenen Sack verdoppelte – Ehrensache.

Die Inflation am Kiosk war übrigens schon in meiner Kindheit ein Thema. Ich erinnere mich an den 20er-Mocken, eine kinderwangefüllende, klebrige Verlockung, die es für zwanzig Rappen zu kaufen gab. Mein Vater erzählte mir damals, dass auch er in seiner Kindheit die Süssigkeit gekannt hatte; allerdings als Fünfer-Mocke zu ebendiesem Preis. Ob und wie genau die Mocke-Inflation vonstattenging – ob er zwischenzeitlich Zehner- oder gar Fünfzehnermocke hiess –, entzieht sich allerdings unseres Familienwissens.

