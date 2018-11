Zugegeben. Ich hab es zwar nicht erwartet, aber vermutet: Die kleine Betrachtung über das leicht absurde Ritual des Austrocknens der Dusche nach dem Duschen mithilfe eines Gerätes, das sich «Duschabzieher» nennt, hat die Menschen bewegt. Gerade so, als hätten viele Betroffene nur darauf gewartet, dass sich endlich jemand dieses leidigen Themas annimmt, das bisher zu den häuslichen Tabus gezählt hat.

Viele anonyme Duschaustrockner (es geht hier fast ausschliesslich um Männer) haben sich gemeldet und gestanden, dass sie es auch tun, widerwillig und dem Frieden im Badezimmer zuliebe. Sie erzählten auch von kindischen Versuchen der Rebellion. So hat ein Deutschlehrer aus Wettingen einfach den Duschabzieher verschwinden lassen. Aber am nächsten Morgen hing schon ein neues Gerät in der Dusche. Es war mit einer dünnen Stahlkette an der Armatur befestigt. Daneben baumelte ein laminiertes Kärtchen: «Der neue Mann lässt es rocken und macht die Dusche trocken.» Der Deutschlehrer kapitulierte.

Ein Servicetechniker aus Küttigen prahlte, er lasse sich von einem Duschabzieher nicht unterjochen. Er duscht jetzt wieder im Keller, wo er eine Dusche nur für sich hat mit Plastikvorhang, der autonom trocknet oder auch nicht. Was aber keine Rolle spiele. Clever gelöst hat das Problem Sven aus Dottikon: In seiner Wohnung gibt es generell nur Duschvorhänge und keine Duschkabinen aus Glas.

Zum Schluss der Philosoph. Adrian aus Balsthal schreibt: «Wenn ich frühmorgens nackt, nass und frierend in der Dusche stehe und mit dem Duschabzieher rhythmisch und sorgfältig die Wände trockne, wird mir bewusst, dass ich genau der Bünzli geworden bin, der ich nie sein wollte.»