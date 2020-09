Nachfolge von Ruth Bader Ginsburg: Für die Republikaner geht es um viel

Ruth Bader Ginsburg, die am Freitag im Alter von 87 Jahren verstarb, war mehr als eine altgediente Juristin: Sie war eine Quelle der Inspiration, gerade für Frauen – hatte sie sich doch während ihrer langen Karriere zäh für die Gleichberechtigung aller Amerikaner eingesetzt.

Auch deshalb stehen die Republikaner vor einem politischen Minenfeld, nun, da die Debatte um die Nachfolge von Ginsburg am höchsten amerikanischen Gericht Fahrt aufnimmt. Sie können den Wunsch von Präsident Donald Trump erfüllen, und sich noch vor dem Wahltag am 3. November um die Personalie kümmern. Eine konservative Richterin würde dann den Sitz von Ginsburg im höchsten Gericht in Washington einnehmen.

Das wäre zwar ein Sieg für die Republikaner. Und in der amerikanischen Politik sind solche Siege wichtig. Die Präsidentenpartei würde dafür aber wohl einen hohen Preis bezahlen. Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass der Tod von Ginsburg die Basis der Demokraten noch stärker mobilisieren wird – am 3. November könnte damit nicht nur das Präsidentenamt verloren gehen, sondern auch die republikanische Mehrheit im Senat. Auf einer Trauerkarte am Supreme Court war am Sonntag zu lesen: «Kämpfe für die Dinge, die dir wichtig sind, aber tue es dergestalt, dass andere sich dir anschliessen werden.» Schwer vorstellbar, dass die Republikaner diese Weisheit von Ruth Bader Ginsburg befolgen werden.