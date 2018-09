Es gibt Momente der Lächerlichkeit, über die wir nicht gerne sprechen. Zum Beispiel die nächtliche Mückenjagd. In diesen Tagen ist sie wieder besonders aktuell.

Meist ist es doch so: Wir liegen im Bett und haben genau den Zeitpunkt erreicht, wo wir endlich zufrieden tief in den Schlaf versinken könnten und das auch möchten – doch eine Hundertstelsekunde bevor das geschieht, hören wir die Mücke. Aus der Erfahrung eines schon ziemlich langen Lebens wissen wir: Wir haben keine Wahl. Es gibt kein friedliches Nebeneinander von Schlaf und Mücke. Wir müssen die Mücke töten. Also: Licht an und auf zur Mückenjagd.

So stehen wir denn wenige Sekunden später in Unterhosen und T-Shirt (eine Minderheit noch immer im klassischen Pyjama; sieht aber auch nicht besser aus) auf der Matratze, bewaffnet mit einem Kissen und suchen die Mücke, die an die Decke geflüchtet ist. Wir entdecken sie, erschlagen sie mit dem Kissen; das ist der Idealfall, oder wir verpassen sie und stürzen beschwingt vom Schwung des heftigen Schlages beinahe oder tatsächlich vom Bett; eigentlich erstaunlich, dass es noch keinen bfu-Film zum Thema Unfallverhütung bei der Mückenjagd im Schlafzimmer gibt.

Manchmal tappen wir auf der Suche nach der Mücke auch durchs Schlafzimmer, bereit für den finalen Schlag, aber die Wand soll möglichst sauber bleiben. Wir wollen keine Blutspritzer. Der perfekte Mückenjäger tötet makellos.

Wir reden nicht gerne öffentlich über die Mückenjagd. Es gibt auch relativ wenig Fachliteratur zum Thema. Vielleicht würden wir erschrecken, wenn wir die Lächerlichkeit unseres Tuns wahrnehmen könnten. Aber dafür bleibt keine Zeit. Denn die Mücken sind überall.

