Das Volk hat die Energiestrategie 2050 gutgeheissen und damit gewichtige Weichen gestellt. Klar ist jetzt, dass in der Schweiz längerfristig kein Atomstrom mehr produziert wird. Damit steigt die Bedeutung der sauberen Wasserkraft noch mehr. Unabhängig vom Selbstversorgungsgrad, den die Schweiz künftig haben will, ist deshalb der Wasserkraft grösste Sorge zu tragen. Dies im Wissen darum, dass ihr Potenzial praktisch ausgeschöpft ist, und vorab noch ältere Anlagen optimiert werden können – sofern jemand das Geld aufbringt. Im aktuellen Stromüberangebot in Mitteleuropa sind bekanntlich viele Kraftwerke defizitär.