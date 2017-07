Es ist das gute Recht des Aarauer Stadtschreibers, für sein Recht zu kämpfen. So, wie Daniel Roth es im konkreten Fall tut, sind die Kollateralschäden allerdings gross – man wünschte sich, man hätte von diesem Verfahren gar nie erfahren (was Roth wohl auch gehofft hatte).

Seit Mittwoch ist klar: Aarau war für den Karrierejuristen bestenfalls dritte Wahl. Das Amt des Stadtschreibers war für ihn so etwas wie eine Notlösung. Er hätte lieber einen höher dekorierten, viel lukrativeren Job gehabt. Und er ist überzeugt, dass er ihn bekommen hätte. Nur so ist seine Forderung von 1,8 Millionen Franken zu verstehen. Aus juristischer Sicht mag sie nachvollziehbar sein. Das zeigt der Entscheid des Bundesgerichts, dank dem die ganze Sache überhaupt erst bekannt geworden ist. Davor schien der Fall Roth erledigt und die Stadt Aarau für ihren Mut, einen damals Verurteilten gewählt zu haben, belohnt zu sein.

Jetzt ist die ganze Sache wieder ein Thema. Und die meisten Aussenstehenden werden den Kopf schütteln. Mit Menschenverstand hat die Millionen-Forderung wenig zu tun. Sie erinnert eher an Gier. Gier, wie wir sie von Abzockern kennen. Es ist doch schlicht und einfach so, dass Roth in Bern exponierte Jobs hatte. Zuletzt im Zentrum der Schweizer Macht. Roth hatte das Pech, dass er in ein Verfahren verwickelt wurde, das nach einer ersten Verurteilung mit einem rechtskräftigen Freispruch endete. Und er hatte das Glück, dass ihm seine Heimatstadt eine Chance gab: In Form des zweitbestdotierten Jobs der Stadtverwaltung (189'000 Franken brutto pro Jahr).

Daniel Roth ist weich gefallen. Schade, dass sein erfolgreicher Start als Stadtschreiber jetzt von diesem neuen Verfahren überschattet wird.