Vielleicht ist nichts so schwierig im Leben wie eine Trennung. Vor allem, wenn sie plötzlich und nicht freiwillig geschieht. Abschied nehmen tut weh. Es bleiben verletzte Gefühle zurück. Die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft hat eine Woche der Abschiede hinter sich. Am Montag erfährt der langjährige Leader Valon Behrami von Trainer Vladimir Petkovic am Telefon, dass er keine Zukunft mehr hat als Nationalspieler. Er wendet sich voller Schmerz an die Öffentlichkeit. Am Freitag tritt der Generalsekretär Alex Miescher zurück. Der Druck auf ihn ist nach Wochen des Chaos und der Irritationen zu gross geworden.

Der Bruch zwischen Miescher und dem Nationalteam war nicht mehr zu kitten. Ausgelöst hat das Miescher selbst. Mit einem Interview nach dem WM-Achtelfinal-Out gegen Schweden (0:1), in dem er fragte: «Soll die Schweiz in Zukunft noch auf Doppelbürger setzen?» Damit hat er viele Nationalspieler brüskiert, er hat unzählige Menschen mit mehr als einem Pass, die in der Schweiz leben und das Land positiv prägen, vor den Kopf gestossen.

Und er hat auch die Arbeit diskreditiert, für die sich der Schweizer Fussballverband gerne rühmt: nämlich in Sachen Integration ein Vorbild zu sein. Granit Xhaka sprach im Nachgang von «Steinzeitkommentaren». Am Montag griff auch Behrami Miescher frontal an. Vielleicht ist Miescher in dieser Woche zur Erkenntnis gekommen, dass eine weitere Zusammenarbeit kaum mehr möglich wäre. Sehr wahrscheinlich aber hat auch der Schweizer Fussballverband etwas nachgeholfen. Indem er Miescher vor die Wahl stellte, entweder von selbst zu gehen und damit sein Gesicht noch einigermassen wahren zu können. Oder ihn andernfalls seines Amtes zu entheben.