Am 21. Mai entscheidet der Aargauer Souverän nicht nur über die Energievorlage des Bundes, sondern auch über eine gewichtige kantonale Vorlage. Die SP will mit einer Volksinitiative erreichen, dass wieder mehr Menschen von Prämienverbilligungen profitieren. Ausgelöst worden ist die Initiative durch einen Gesetzgebungsprozess im Kanton Aargau. Auf Antrag der Regierung hat der Grosse Rat nämlich die Hürden für den Bezug von Krankenkassen-Prämienverbilligungen in zweierlei Hinsicht erhöht.

Zum einen bekommen heute nur noch Menschen Verbilligungen, die es wirklich nötig haben. Früher kam unter Umständen auch jemand mit hohem Einkommen in deren Genuss. Und zwar dann, wenn er zum Beispiel Haus oder Wohnung saniert und die hohen Kosten korrekt vom Einkommen abgezogen hat. Da rutschte bei manchem das steuerbare Einkommen so weit ab, dass er plötzlich vom Sozialstaat Geld bekam. Das war natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Es ist inzwischen korrigiert. Dies entlastet das Budget des Departements Gesundheit und Soziales . Damit ist die SP völlig einverstanden.

Überhaupt nicht einverstanden ist sie damit, dass auch sonst die Bezugshürde erhöht wurden. Beides führte dazu, dass noch rund 150'000 Menschen im Aargau von Prämienverbilligung profitieren, 29'000 weniger als zuvor. Die SP will jetzt, dass alle, die für Kassenprämien mehr als 10 Prozent des Einkommens aufwenden müssen, eine Verbilligung bekommen. Zudem müsse der Kanton mindestens 80 Prozent des Bundesbeitrages für Prämienverbilligungen zur Verfügung stellen.

Was ist damit gemeint? Der Aargau erwartet für nächstes Jahr einen Bedarf an Prämienverbilligungen von rund 316 Millionen Franken. Rund 213 Millionen wird der Bund beisteuern, der Kanton 103 Millionen. Der Bund zahlt also doppelt so viel wie der Aargau. Wenn er künftig nicht nur etwa 50, sondern 80 Prozent zum Bundesbeitrag zuschiessen würde, würde ihn dies jährlich bald gegen 70 Millionen Franken mehr kosten.