Pro Tag 94 Minuten. So viel Zeit verbringt ein Assistenzarzt der Inneren Medizin am Kantonsspital Baden am Patientenbett. Auch in Lausanne sieht es kaum besser aus. Die Zahl bestätigt das Bild von Ärzten, die kurz das gebrochene Bein begutachten oder auf dem schmerzenden Bauch herumdrücken und dann mit wehendem Kittel aus dem Zimmer verschwinden. Natürlich kümmert sich ein Arzt auch um seine Patienten, wenn er nicht an ihrem Bett steht. Tauscht er sich mit dem Ärzteteam über die weiteren Behandlungen aus oder studiert er Befunde, dient das genauso dem Patienten und gehört zwingend zu seinen Aufgaben.