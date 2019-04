Greta Thunberg war wieder unterwegs. Am Dienstag besuchte die schwedische Klimaaktivistin das Europaparlament in Strassburg. Tags darauf schüttelte sie Papst Franziskus auf dem Petersplatz in Rom die Hand. Gereist ist Greta natürlich wie immer mit dem Zug. Fliegen ist für sie tabu. In ihrer Heimat Schweden hat sich deshalb ein neuer Begriff etabliert: Flygskam – Flugscham. Das Wort macht gerade Karriere, vermutlich wird es bald in den Duden aufgenommen. Unabhängig davon, ob man sich für die Fliegerei schämen sollte, haben die 16-jährige Schwedin mit dem Asperger-Syndrom und die Klimastreikbewegung in kurzer Zeit enorm viel erreicht. Die Bedrohung, die der Klimawandel darstellt, ist in der breiten Öffentlichkeit angekommen.

Eigentlich weiss man es schon lange, spätestens seit Al Gores Film «Eine unbequeme Wahrheit» von 2006. Passiert aber ist wenig, trotz des Pariser Klimaabkommens. Nun reden plötzlich alle davon. Für Christoph Blocher mag das Klima ein «Modethema» sein, seine SVP-Bauern aber bekommen die Folgen des immer extremeren Wetters direkt zu spüren. Selbst die Erdölvereinigung wirbt in ihrer neusten Kampagne für die «CO2-arme Ölheizung». Swiss-CEO Thomas Klühr hat an der Bilanzmedienkonferenz der Airline des Langen und Breiten über das Klima referiert. Die Grossverbraucher von fossilen Energieträgern befinden sich offenbar unter Rechtfertigungsdruck. Das ist ein beachtlicher Erfolg für die streikenden Schülerinnen und Schüler. Greta Thunbeg als neuer Jesus?! Der Berliner Erzbischof Heiner Koch verglich in seiner Predigt am Palmsonntag die Klimademos mit dem Einzug Jesu in Jerusalem, an den dieser Tag erinnert. Greta Thunberg als neuer Jesus? Oh Jesses! Es genügt, dass man sie für den Friedensnobelpreis nominiert hat. Al Gore hat ihn schon bekommen, nicht zuletzt dank «Eine unbequeme Wahrheit». Die Einsicht, dass etwas geschehen muss und die Zeit uns davonläuft, ist in den letzten Monaten beträchtlich gewachsen. Doch führt dies auch zu einer Änderung unseres Verhaltens? Gerade bei der Fliegerei besteht Handlungsbedarf. Sie ist in den letzten Jahren dreckbillig geworden, weshalb Flugreisen gerade in der Schweiz in den letzten Jahren fast explosionsartig zugenommen haben. Das führt zu einer Entwicklung, die ich als «Huschhusch-Fliegerei» bezeichne: Mal husch für ein paar Tage nach Mallorca, mal husch ein Shopping-Trip nach London. Oder gleich New York? Dubai ist auch cool. Über Ostern statt ins Tessin nach Kreta – klar doch!