In gut einem Monat, am 14. Juni, findet in der ganzen Schweiz der Frauenstreik statt, und er ist gebunden an Forderungen vor allem an die Öffentlichkeit. Lohngleichheit, faire Renten, erleichterte Teilzeitarbeit: Frauen und Männer verlangen, dass die Politik endlich durchgreift bei Nachteilen, die Menschen wegen ihrer Geschlechterzugehörigkeit erfahren.

Privat wird's oft ungerecht

Irgendwann wird erreicht sein, dass niemand mehr aufgrund seines Geschlechts bei der Arbeit und in der Öffentlichkeit diskriminiert wird. Da bin ich zuversichtlich, wenn auch etwas ungeduldig.

Studien zeigen allerdings: Gleichberechtigung beginnt zwar mit der Politik, doch hört sie spätestens dort auf, wo das Private anfängt. In Beziehungen geht es oft ziemlich ungerecht zu. Das zeigt sich nicht nur an den grossen Fragen, die mit der Gründung einer Familie einhergehen – etwa, wer um wie viel sein Pensum reduziert, um die Kinderbetreuung zu übernehmen. Es sind fast immer die Frauen, die mehr Haus- und Familienarbeit leisten als die Männer, und es sind fast immer die Frauen, die sich ohne Bezahlung um Familienmitglieder kümmern.

Weg mit dem romantischen Beziehungs-Ideal

Dass Erziehungs- und Pflegearbeit eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung wird, dafür tritt der Frauenstreik ein. Die vielen subtilen Formen von Sexismus, wie sie in heterosexuellen Paarbeziehungen häufig vorkommen, gehen in der Diskussion ums grosse Ganze gerne vergessen.

Eins vorweg: Nein, der Feminismus zerstört die heterosexuelle Liebe nicht. Nein, wenn Sie feministisch lieben, befinden Sie sich nicht ständig in einem Machtkampf mit Ihrem Partner. Doch Feminismus macht die Liebe auch nicht leichter, denn wir müssen unser romantisches Beziehungs-Ideal überdenken, das jahrhundertelang der patriarchalen Macht als Grundlage diente.

Tun Sie mehr für sich