Ich sehe das Bild noch heute vor meinem inneren Auge. Dichtgedrängte Tannen, die nur noch ihre Kronen tragen. Über ihnen ein Nebel, der sich gegen rechts zu einer dichten Wolke verdichtet. In der oberen Bildhälfte zehn düstere, rauchende Schlote, einer davon rot gefärbten Rauch ausstossend. Im Hintergrund schemenhafte Fabrikgebäude. Dazu zwei Textbotschaften. Unten fett und gross: «Der Wald stirbt.» Oben kursiv: «Saurer Regen über Deutschland.»

Das Halbtax-Abo für 100 Franken, 1987 eingeführt, wurde zu einem nie erwarteten Erfolg. Nach nur zwei Jahren waren zwei Millionen Abos im Umlauf. Die Subvention wurde nach dem ersten Jahr wieder gestrichen. Das Konzept Bahn 2000 wurde im Rekordtempo durch die eidgenössischen Räte gejagt. Am 6. Dezember 1987 stimmte das Schweizer Volk dem Vorhaben zu.

Die Lage war so ernst, dass sich die eidgenössischen Räte im Februar 1985 zu einer Sondersession trafen. Der Nationalrat tagte ganze fünf Tage lang, der Ständerat widmete dem Thema zwei Tage. Arbeitsdokument war eine umfangreiche Botschaft des Bundesrates. Unter den vielen zu behandelnden Bereichen befand sich auch der öffentliche Verkehr mit zwei Themen: tarifarische Anreize und Verbesserung des Angebotes.

Benedikt Weibel war 1993 bis 2006 Chef der SBB. Heute ist er Präsident der Verwaltungsräte der Schweizerischen Rheinhäfen und der (privaten) Westbahn in Österreich.

Für 135 Bauprojekte, darunter die Neubaustrecke von Mattstetten nach Rothrist, investierten die SBB 5,9 Milliarden Franken. Für die Bewältigung des zusätzlichen Verkehrs schafften sie zwei neue Zugstypen an, die IC-Doppelstockzüge und die Neigezüge. Am 12. Dezember 2004, morgens um 3 Uhr, wurde der Fahrplan umgestellt. Seither gilt im Grundsatz, dass man mindesten jede Stunde von überall nach überall fahren kann, in den meisten Relationen jede halbe Stunde.

Ohne das Waldsterben wäre der öffentliche Verkehr in der Schweiz nicht das, was er heute ist. Die SBB befanden sich Anfang der 1980er-Jahre in einer tiefen Depression. Sie hatten sich vom Einbruch des Güterverkehrs im Gefolge der Erdölkrise von 1973 nie erholt, produzierten riesige Defizite und steuerten einer ungewissen Zukunft entgegen. Die Sondersession Waldsterben und die daraus resultierenden Aufträge der eidgenössischen Räte gaben den SBB ihre Zukunft zurück.

Das Waldsterben hat sich als massive Übertreibung herausgestellt. Der Wald ist nicht gestorben. Die seinerzeitige Fehleinschätzung wird noch heute als Argument gegen griffige Massnahmen zur Reduktion des CO2-Ausstosses verwendet. Der globale Temperaturanstieg kann allerdings nicht mehr bestritten werden. Der Befund der Wissenschaft ist eindeutig: Die Erwärmung lässt sich nicht mit den natürlichen Klimaschwankungen erklären, sie ist im Wesentlichen menschgemacht. Wenn selbst die Swiss Re vor den Folgen der Klimaerwärmung warnt, ist der Handlungsbedarf offensichtlich.