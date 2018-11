Keine Frage: Der Lehrermangel, der uns heute schon auf allen Stufen begegnet, spitzt sich weiter zu. Das Bevölkerungswachstum geht weiter, während viele Lehrkräfte aus geburtenstarken Jahrgängen pensioniert werden. Bis ins Jahr 2025 werden in der Schweiz 100'000 Kinder mehr zur Schule gehen, die 2000 zusätzliche Lehrkräfte benötigen. Und die werden kaum in der notwendigen Anzahl vorhanden sein. Schon heute müssen die Kantone auf Notmassnahmen zurückgreifen und Studierende bereits vor ihrem Abschluss in Klassen einsetzen.

Und was noch bedenklicher ist: Um die Leerstellen in den Klassenzimmern zu füllen, stellen die Schulen immer häufiger Personen an, die nicht über die nötige fachliche und pädagogische Ausbildung verfügen. Gemäss einer aktuellen Studie des Schweizerischen Schulleiterverbandes ist jede vierte Lehrperson nicht für die Stufe ausgebildet, auf der sie unterrichtet. Zu all dem kommt erschwerend hinzu, dass 20 Prozent aller ausgebildeten Lehrkräfte innerhalb der ersten fünf Jahre aus dem Beruf aussteigen.

Zwar sind sich die Bildungspolitiker der Problematik des quantitativen und qualitativen Lehrermangels durchaus bewusst. Aber eine Strategie zu deren Bewältigung scheint so lange zu fehlen, als die Gründe für diesen zunehmenden Lehrermangel nicht offengelegt werden. Nach Beat Zemp, dem Präsidenten des Lehrerdachverbandes, liegt die Hauptschuld für den Lehrermangel bei den nicht mehr zeitgemässen Löhnen. Das mag zu einem guten Teil stimmen. Aber es gibt noch ganz andere, weit wichtigere Gründe, warum der Lehrerberuf zunehmend an Attraktivität verliert. Gründe, die nicht so sehr mit dem Lohn als vielmehr mit den Arbeitsbedingungen zu tun haben.