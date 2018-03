Am letzten Dienstag war im Grossen Rat auch kurz vom Zentrum für Demokratie Aarau (ZDA) die Rede. Offenbar bläst ihm – beziehungsweise dem kantonalen Unterstützungsbeitrag – Gegenwind ins Gesicht. Zwei bürgerliche Grossräte wollten in einer Interpellation wissen, ob die Regierung bereit sei, den Beitrag ans ZDA zu reduzieren oder zu kündigen. In seiner Antwort legte der Regierungsrat ein klares Bekenntnis zur weiteren Unterstützung dieses universitären Instituts ab. Definitiv darüber entscheiden wird aber der Grosse Rat im Rahmen der Budgetdebatte.

Mit der Eröffnung der Fachhochschule Nordwestschweiz Anfang 2006 wurde der Aargau endlich das Stigma «grösster Nichthochschulkanton» los. Universitätskanton aber war er immer noch nicht. Das änderte sich am 4. April 2009. An diesem Tag wurde das ZDA als Aussenstelle der Universität Zürich an symbolträchtigem Ort eröffnet: in der Villa Blumenhalde am Aarauer Hungerberg, die vor exakt 200 Jahren vom Demokratiepionier Heinrich Zschokke erbaut worden ist. Das ZDA hat vier Väter und Unterstützer: die Stadt Aarau (785 000 Franken pro Jahr), den Kanton Aargau (800 000), die Universität Zürich (300 000 plus Leistungen in Forschung und Lehre) und die Fachhochschule Nordwestschweiz (450 000 plus Leistungen in Forschung und Lehre).

Dass Aarau und der Aargau zu dieser universitären Perle kamen, erforderte ein hartes Stück politischer Lobbyarbeit. Besondere Verdienste erwarben sich dabei ZDA-Gründungsdirektor Andreas Auer, der damalige Aarauer Stadtammann Marcel Guignard und der ehemalige Aargauer Bildungsdirektor Rainer Huber. Das Institut hat einen hervorragenden Ruf und trägt die Namen Aarau und Aargau in die ganze Welt hinaus. Internationale Auftraggeber sind etwa die EU oder der Europarat, nationale der Bund oder der Nationalfonds. Man forscht hier nicht im Elfenbeinturm, sondern berät Staaten beim Aufbau der Demokratie, liefert Grundlagen und leistet Beiträge zu ihrer Ausbreitung auf allen Kontinenten. Doch auch einheimische Behörden profitieren vom ZDA. Es gab Forschungsprojekte zur Demokratie auf lokaler Ebene, zu Zweckverbänden oder Gemeindefusionen.

Nach unserer Überzeugung wäre es ein grosser Fehler, wenn sich der Aargau aus der Trägerschaft des ZDA verabschieden würde.

Es müsste sich komplett neu ausrichten. Andere Kantone nähmen es mit Handkuss. Sind wir schon so verarmt, dass wir uns ein solches Zentrum, das die Demokratie in nah und fern voranbringt, nicht mehr leisten können?