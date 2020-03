Kreative Ideen: In der Coronakrise müssen wir nutzen, was neu geschaffen wurde

In ausserordentlichen Zeiten sind die Menschen nicht nur ausserordentlich hilfsbereit, sondern auch ausserordentlich kreativ. Unsere Generation hat das noch nie so erlebt wie in diesen Tagen. Jetzt hat sie die Chance, all die vielen neuen Angebote auch zu nutzen: Die Hilfsbereitschaft von Privaten anzunehmen, den Überlebenswillen von Geschäftsbetreibern zu belohnen. Denn was nützt es, wenn niemand die Blumen telefonisch bestellt und abholt, oder wenn sich niemand das Essen vom neu geschaffenen Beizen-«Take away» liefern lässt?

Staunen wir darüber, wie sich in wenigen Tagen die Landschaft der Detailhändler und Wirte verändert hat. Etwa, indem der «Bären» in Bözen heute Samstag «Hausi’s Holzofe-Brot» und die «Bäre»-Salatsauce über die Gasse verkauft. Der Start vor einer Woche war ein Hit. Etwa, indem die «Gault Millau»-Wirte von der «Brücke» in Niedergösgen einen Food-Truck vor ihr Lokal stellen und dort ihre vier Lernenden wirken lassen. Auch hier war der Beginn vielversprechend.