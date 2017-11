Immer wieder verletzen Konzerne mit Sitz in der Schweiz die Menschenrechte und ignorieren minimale Umweltstandards. Die Konzernverantwortungsinitiative will solchen Geschäftspraktiken einen Riegel schieben. Heinz Karrer, Präsident von Economiesuisse, hat am vergangenen Wochenende in dieser Zeitung behauptet, dass diese Initiative die Risiken für heimische Unternehmen vervielfache. Als Verwaltungsratspräsident einer mittelständischen Firma mit knapp 300 Mitarbeitenden kann ich diese Darstellung nicht unwidersprochen stehen lassen.

Schweizer Unternehmen sollten sich gegen schwarze Schafe wehren

Heute haben wir die Situation, dass sich Konzerne skrupellos einen Wettbewerbsvorteil zulasten von Mitbewerbern verschaffen können. Gewiss, das tut nur eine kleine Minderheit. Doch umso dezidierter sollten sich verantwortungsbewusste Unternehmen gegen diese schwarzen Schafe wehren, die im Ausland zum Beispiel Kinderarbeit in Kauf nehmen und den kurzfristigen Profit höher gewichten als den Schutz von Mensch und Umwelt.

Damit sich in Zukunft alle anständig verhalten, braucht es klare Regeln. Deshalb fordert die Initiative, dass die schwarzen Schafe für angerichtete Schäden auch geradestehen sollen. Wer verantwortlich wirtschaftet, hat nichts zu befürchten. Zumal eine finanzielle Haftung erst dann zum Thema wird, wenn ein Unternehmen nicht belegen kann, dass es in seinen Geschäftsbeziehungen die nötige Sorgfalt in Bezug auf Menschenrechte und Umwelt hat walten lassen. Für unser Unternehmen ist genau diese Sorgfalt schon längst eine Selbstverständlichkeit.