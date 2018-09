In den letzten vier Jahren haben das Kantonsspital Aarau (KSA) und die Hirslanden Klinik in der Herzchirurgie gut zusammengearbeitet. Das bestätigen Vertreter der Spitäler, des Kantons und Politiker unisono. Um so überraschender ist die Ankündigung des KSA, die Vereinbarung mit Hirslanden aufzulösen und ab 2020 eine Kooperation mit dem Unispital Basel einzugehen.

Damit gerät die Regierung in eine Zwickmühle. Einerseits muss sie als Regulationsbehörde objektiv und unparteiisch entscheiden, wer den Leistungsauftrag für die Herzchirurgie erhält. Andererseits vertritt sie den Kanton als alleinigen Besitzer des Spitals. Das KSA kündigt an, von der Herzchirurgie würde der Aargau finanziell profitieren. Wie lukrativ Herzoperationen in Aarau für KSA und Kanton wären, ist schwierig zu beurteilen. Klar ist aber: Kampflos wird die Hirslanden Klinik ihren Leistungsauftrag nicht abgeben.