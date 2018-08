Wer sich in der Verlustzone befindet, riskiert mehr. Dieses Prinzip ist aus der Verhaltensökonomik bestens bekannt. So verhält sich auch Verteidigungsminister Guy Parmelin: Nachdem sein Parteikollege Ueli Maurer 2014 die Abstimmung über die Beschaffung von 22 schwedischen Kampfflugzeugen verloren hat, setzt Parmelin nun alles auf eine Karte – und erhöht den Einsatz um mehr als das Doppelte. Statt 3,1 Milliarden Franken wie beim Gripen wird die Luftwaffenerneuerung dieses Mal 8 oder sogar 9 Milliarden Franken kosten. Nicht nur die Kampfjets, sondern auch die Fliegerabwehr will der VBS-Chef ersetzen. Ob das gut gehen kann?

Bei einem Nein wäre die Katastrophe aus Sicht der Armee perfekt. Dann wäre die Luftwaffe in ihrer heutigen Form Geschichte. Denn das Ende der Lebenszeit der F/A-18-Flotte ist trotz Upgrade absehbar. Parmelin spekuliert darauf, dass es das Stimmvolk nicht so weit kommen lässt.

Mit der Einberufung einer Kontaktgruppe bemüht er sich jetzt um einen besseren Draht zu seinen eigenen Offizieren – das schafft Transparenz, was zu begrüssen ist. Auch der Einbezug einer Frauen- und einer Jugendorganisation zeugt vom Bewusstsein, dass die Armee noch viel Aufklärungsarbeit leisten muss.

Letztlich aber sind es der Bundesrat und das Parlament, die das Stimmvolk von der Notwendigkeit der Luftwaffenerneuerung überzeugen müssen. Wenn das bürgerliche Lager wie 2014 nach aussen keine Geschlossenheit markieren kann, wird die voraussichtliche Abstimmung im Jahr 2020 schwer zu gewinnen sein.

lorenz.honegger@azmedien.ch