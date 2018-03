Schon lange nicht mehr sah es so gut aus für die Realisierung des Aarauer Fussballstadions wie heute. Die Reihen sind geschlossen. Der Task Force des neuen Stadtrates ist eine diplomatische Meisterleistung gelungen. Alle Beteiligten – HRS, FC Aarau und «meinstadion.ch» – haben mitgespielt, teilweise hatten sie gar keine Alternative. Sie mussten dabei viel Kreide fressen, sehr viel Kreide. Gefragt war ein hohes Mass an Flexibilität. Ganz nach dem Motto: «Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern.»

Die Glaubwürdigkeit der Bauherrin HRS ist wieder gestiegen: Mit dem neu gesprochenen Beitrag von 200 000 Franken pro Jahr (zusätzlich zu den bisherigen 66 500 Franken) hilft sie mit, das Überleben des FC Aarau zu sichern – und sendet ein klares Signal Richtung der anderen Sponsoren des Vereins. Gefordert sind nun in erster Linie die Fussballer. Die Wahrheit liegt auf dem Platz. Die Saison 2017/18 ist zum Vergessen.

Ab Juli brauchts spannende Spiele – als Tatbeweis dafür, dass in Aarau ein Stadion nötig ist. Gefordert sind in zweiter Linie die Aarauer Stimmbürger. Das in doppelter Hinsicht. Damit das Stadion gebaut werden kann, müssen sie zwei Fragen mit Ja beantworten. Erstens: Will ich ein Stadion? Zweitens: Finde ich es gut, wenn im Torfeld Süd vier bis zu 75 Meter hohe Wohntürme gebaut werden?

Es müssen noch viele Vorurteile abgebaut und Überzeugungsarbeit geleistet werden. Nur dann besteht die Chance für ein Volks-Ja, nur dann bekommt die Stadt ein für die öffentliche Hand günstiges Stadion.

