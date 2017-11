Diese wunderschöne, in der Herbstsonne glänzende Naturfarbenpracht, die im morgendlichen Aargau gerne unter einer Nebeldecke versteckt bleibt, um dann gegen Mittag umso schöner zu erleuchten. Was hatten wir dieses Jahr einen wunderbar goldigen Herbst – man war irgendwie schon auf Winter eingestellt, als die Sonne nochmals ein Gastspiel gab. Dies darf uns aber nicht darüber hinweg täuschen, dass es nun unweigerlich kälter wird und dies zeigt sich dann auch an des Menschen grösstem Organ: der Haut!