Jahresrückblick: Ein zynischer Satz von SVP-Stutz und warum gute Lehrkräfte systemrelevant sind

Ein schwieriges Jahr geht zu Ende. Die medialen Rückblicke fallen diesmal erdrückend monothematisch aus. Als besonders deprimierend empfand ich Versuche der Politik, sich mit der Pandemie ideologisch zu profilieren. So gefielen sich etwa Vertreter der SVP in Verharmlosungen der gefährlichen Situation in den Spitälern und der vielen Todesfälle. Trauriger Tiefpunkt war ein Satz, den die SVP-Fraktionspräsidentin, Frau Stutz aus Möhlin, am 8. Dezember im Grossen Rat absonderte: Die Situation in den Spitälern könne ja nicht so schlimm sein, wenn die Verantwortlichen tagtäglich Zeit hätten, «den Medien Red und Antwort zu stehen und unnötig Panik zu schüren, statt ihrer Arbeit nachzugehen». Respektloser, zynischer geht es wirklich nicht. Wo blieb der kollektive Aufschrei im Volk und in den anderen Parteien?

Und sonst? Was bleibt vom Jahr im Aargau? Wir haben eine neue Regierung und ein neues Parlament gewählt. Die parteipolitische und die Geschlechter-Zusammensetzung der Regierung blieben unverändert. Der Grosse Rat rutschte ein wenig Richtung Grün, doch die Stärke der Blöcke hat sich wenig verändert, weil grünen Gewinnen rote Verluste gegenüberstanden. Der politischste Tag des Jahres war der 27. September: Das Volk hat das kantonale Energiegesetz abgelehnt und damit die Belastungen des Portemonnaies stärker gewichtet als die Belastungen der Umwelt. Zudem hat es die Schulpflegen abgeschafft. Was das heisst, wissen wir noch nicht. Gewiss ist einzig: In einem Teil der Gemeinden wird das neue Schulführungsmodell gut funktionieren, in anderen weniger.

Das Wort des Jahres in der Deutschschweiz lautet «systemrelevant». Dazu noch diese Meldung: Am 8. Dezember hat eine Mehrheit des Grossen Rates einem neuen Lehrerlohnsystem zugestimmt. Das war nicht unbedingt zu erwarten, denn so etwas ist nicht gratis zu haben. Die Politik hat erkannt: Motivierte, fair bezahlte Lehrkräfte sind unabdingbare Voraussetzung für eine erfolgreiche Bildung unserer Jugend. Mit anderen Worten: Gute Lehrer sind systemrelevant. Denn irgendeinmal ist die Pandemie zu Ende und die Zukunft beginnt. Ihre Bewältigung braucht gut geschulte junge Menschen. So endet dieser rudimentäre Jahresrückblick doch noch mit einem versöhnlichen Schlusspunkt.