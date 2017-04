Der Kleine heisst Egon und der Name scheint Programm: Der Fünfjährige ist tatsächlich mit

einem starken Ego ausgerüstet. Selbstverständlich sind seine Eltern dafür zu rühmen, dass sie Egons Ego achtsam stärken und grundsätzlich äusserst pädagogisch und respektvoll mit ihrem Sohn umgehen. Wenn dies aber während einer sechsstündigen Zugfahrt ununterbrochen geschieht und es für die Mitreisenden im gleichen Zugsabteil kein Entrinnen gibt, dann wird das ziemlich anstrengend.

Erschwerend kommt hinzu, dass nur die Mutter und Egon im Zug physisch anwesend sind. Der Vater meldet sich alle paar Minuten per Handy und versucht – für alle gut hörbar – kindgerechte Konversation mit Egon. Doch Egon hat keine Lust, wird deshalb von der Mutter sanft ermahnt, nett zu Papa zu sein, der doch zu Hause geblieben ist und weitergearbeitet hat, damit Egon und Mama an die Ostsee in die Ferien fahren konnten. Mit der Empathie einer Strassenlaterne und einem biologisch unverdächtigen Cracker, der ihm aus dem Mund bröselt, nuschelt Egon dann halt «Hab dich lieb Papa».

Der Intercity fährt unbeirrt weiter. Die Schaffnerin schenkt Egon eine Kinderfahrkarte. Er will sich partout nicht bedanken, die Mutter findet das «unfair». Die Schaffnerin lächelt tapfer.

Dann gibt es Fruchtsaft aus gesunden Früchten. Egon schlürft, als wäre dies sein letzter Saft. Die Mutter packt die didaktisch wertvollen Hefte aus: Es geht um Zahlen und Buchstaben, die Egon erkennen soll; «Und die Zahlen bitte auf Englisch», sagt die Mutter. Aber Egon will mit dem Handy der Mutter spielen. Er sagt das immer wieder und immer lauter, bis die Mutter endlich nachgibt – mit einem an die Mitreisenden gerichteten «Ausnahmsweise».

Noch drei Stunden bis Frankfurt.