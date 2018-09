Wir kennen das: Manchmal, am Ende des Tages, schauen wir in die Welt und fühlen uns klein und unbedeutend. Das muss nicht sein. Mir passiert das nicht mehr. Denn ich habe das probate Gegenmittel schon vor Jahren entdeckt. Es heisst «Google Alerts». «Google Alerts» meldet mir täglich, wo auf der Welt Jörg Meier für Schlagzeilen sorgt oder mindestens etwas tut, was sich zu vermelden lohnt.

Dazu einige aktuelle Beispiele: In St. Blasien sorgt Jörg Meier dafür, dass die Stadt eine neue Desinfektionsanlage erhält. In Höster hat Jörg Meier das Schützenfest gewonnen. Als Landschaftsarchitekt kümmert sich Jörg Meier in Weisendorf um den Bebauungsplan des Weigl-Geländes.

Bürgermeister Jörg Meier aus Jagel erhält viel Lob und Anerkennung für seinen ehrenamtlichen Einsatz im Amtsausschuss. Seit zwei Jahren ist Wirtschaftsingenieur Jörg Meier mit grossem Erfolg in der Eisengiesserei Neumarkt-St. Veit tätig. In der Evangelisch-lutheranischen Kirchgemeinde Posthausen wirkt Jörg Meier als Kirchenvorstand.

In Burglesum beeindruckt Jörg Meier als stellvertretender Leiter der Polizeidirektion. Jörg Meier ist auch Tischler. An der Gewerbeausstellung konnten die Kinder an seinem Stand Vogelnistkästen bauen.

Jörg Meier trainiert die 1. Mannschaft des FC Maxhütte-Haidhof und ist gut in die Saison gestartet. Als Sprecher der SPD-Fraktion in Hohenlimburg macht sich Jörg Meier stark für eine stärkere Durchmischung der Fussgängerzonen.

Als Pfadfinder hat Jörg Meier den Trupp «Impeesa Hohenlinden» gegründet. Jörg Meier ist zudem Shirnin-Yoku-Coach und gibt Kurse zum Thema «Im Wald baden».

Ich lese das alles und denke stillvergnügt und ein bisschen stolz: ein Teufelskerl,

dieser Jörg Meier!

