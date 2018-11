Frau Lüscher hat wieder angerufen. Ihr Mann benehme sich etwas seltsam, sagte sie. Nicht, dass sie sich sorgen würde, aber ein bisschen beunruhigt sei sie schon. Spätestens jetzt war mir klar, dass ich diesen Anruf niemals hätte annehmen dürfen.

Zu spät – Frau Lüscher redete. Sie habe gemeinsam mit ihrem Mann die neuen Reisekataloge studiert, die den Lüschers auch in diesem Herbst kiloweise zugeschickt worden seien. Das machten sie schon seit Jahren so, sagte Frau Lüscher: Die vielen bunten Kataloge durchblättern und sich ausdenken, wohin sie das nächste Jahr reisen könnten. Ganz oben auf der Warteliste stehe eine richtig grosse Kreuzfahrt – oder mindestens die Hurtigruten. An zweiter Stelle folge Südamerika, aber erst nach dem Spanischkurs. Auch Australien würde ihr gefallen, sagte Frau Lüscher, und zwar schon seit sie als Kind «Skippy, das Buschkänguru» im Fernsehen gesehen habe. Interessiert hätte sie auch die Busreise durch das Baltikum. Aber eigentlich bleibe man dann doch jedes Jahr eher in der Nähe. Denn der Herr Lüscher fliege nicht gerne und ihr persönlich gefalle es sowieso in der Schweiz am besten.

Doch diesmal sei alles anders, sagte Frau Lüscher und ihre Stimme stockte. Ihr Mann habe im Internet eine Reise gefunden, die er unbedingt machen möchte. Ohne Frau Lüscher. Er wolle mit dem Motorrad über die Seidenstrasse bis nach Kirgistan fahren. Dabei habe er doch gar keinen Töff. Das sei überhaupt kein Problem. Der Reiseveranstalter biete günstig Mietmaschinen an, habe ihr Herr Lüscher erklärt. Einen Monat lang werde er unterwegs sein.

«Wissen Sie, wo man diese Reise buchen kann?», fragte ich, vielleicht etwas zu begeistert. Frau Lüscher legte wortlos auf.