Ja, es ist ein Poker. In das Rennen um Air Berlin stiegen Konkurrent Lufthansa, Niki Lauda und der Reiseveranstalter Thomas Cook mit seiner Condor-Airline sowie die zwei Finanzinvestoren Hans Rudolf Wöhrl und Jonathan Pang. Der Chinese besitzt in Mecklenburg-Vorpommern einen Flugplatz und will Air Berlin dorthin verlagern. Neu gibt es offenbar auch einen Interessenten für das Schweizer Geschäft von Air Berlin, die Belair.

Wie auch immer dieses Rennen ausgeht: Die Nachfrage für Flugreisen ist vorhanden. Städte-, Ferien- und Geschäftsreisen weisen seit ein paar Jahren ein praktisch ungebrochenes Wachstum auf, gerade in der Schweiz. Und Fluggesellschaften machen, von Ausnahmen wie Air Berlin abgesehen, Gewinne wie noch nie in der Geschichte der Luftfahrt. Insider wissen, dass das Geschäft von Belair, die bis zu neun Jets betrieben hatte, rentabel war. Es sollte also kein Problem sein, die aktuelle Flotte von fünf Airbussen weiterzubetreiben. Die Stellen wären dadurch gerettet.

Es wäre nicht das erste Mal, dass eine finanzschwache Airline übernommen wird und danach abhebt. 1998 wurde die Basler TEA Switzerland (ebenfalls Teil eines Verbundes) durch Easyjet übernommen. Damit war die Basis gelegt für Easyjet Switzerland, die eine grosse Erfolgsgeschichte wurde. Selbst der Ableger der Air Berlin in der Schweiz hat eine bemerkenswerte Historie: Die Firma fusst auf der Balair, Chartergesellschaft des Swissair-Konzerns. Dieser ging 2001 pleite, Balair wurde zu Belair und von Hotelplan übernommen. Der Name Balair tauchte bereits in den 30er-Jahren auf. Die Fluggesellschaft übernahm die Zürcher Ad Astra und legte damit den Grundstein zur Swissair. Auch das war ein Poker.